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Біржова ціна на газ в Україні
злетіла, встановивши...

Біржова ціна на газ в Україні злетіла, встановивши...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:45

Біржова ціна на газ в Україні злетіла, встановивши...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість природного газу на "Українській енергетичній біржі" (УЕБ) перевищила 20 000 грн за 1000 куб. м (з ПДВ) на умовах передоплати.

Дивися повний текст Біржова ціна на газ в Україні злетіла, встановивши історичний рекорд.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:46

це хороша новина для нас

Та ні, це погана новина для нас.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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