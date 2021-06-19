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Відповідальність за несплату комуналки: що загрожує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 вер, 2021 08:51
Сами берут тарифы с потолка, а потом рисуют людям долги!
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kosvlad87
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Додано: Нед 05 вер, 2021 21:46
Для того чтобы что-то забрать-надо что-то дать. Локдаун лишил возможности зарабатывать деньги большое количество людей, а теперь ввело пеню за этот период . «Услуги» навязываются принудительно. Управляющие компании разворовывают деньги, Не люди должны платить, а правоохранители работать
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natazazel
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