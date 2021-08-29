В Україні вже з 1 вересня всі фінансові операції будуть перевіряти за новими правилами.
Дивися повний текст Витрати українців почали порівнювати з легальними доходами: стосуватиметься навіть купівлі квартири.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 07:56
Витрати українців почали порівнювати з легальними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Витрати українців почали порівнювати з легальними доходами: стосуватиметься навіть купівлі квартири.
Додано: Суб 04 вер, 2021 07:57
Ой какой же обман. Если вы зарабатываете 10 тыс а ложите 3 млн. Попробовали бы вы это сделать до этого закона. Хотел бы я посмотреть с какой скоростью банк бы блокировал любые операции. Ну это бред и раньше были все эти меры. А сейчас будут искать несоответствия в пару тысяч и выбивать любые сумы чуть больше зарплат уверен. Потому что никто не мог купить квартиру за теневые деньги и раньше. И тем более после закона несколько месяцев назад про финмониторинг который должны были проводить нотариусы при покупке.
Додано: Суб 04 вер, 2021 11:34
Re: Витрати українців почали порівнювати з легальними...
Сміявся
Додано: Суб 04 вер, 2021 13:27
Просто появятся новые особенности и алгоритмы как это все оформлять, первый пост про то что нельзя раньше было купить за черный деньги и вправду смешно, можно же легко, банки помогают платежи оформить а дальше всем пофиг.
Додано: Суб 04 вер, 2021 14:07
R2 хз, хз... поки чиновникам з зп 15 тис. вдаватиметься купляти не 70 кв.м. квартири, а по 5 штук 300кв.м. квартири і в придаччу кілька елітних тачок, то все це залишатимеьтбся фількіною грамотою
Додано: Суб 04 вер, 2021 14:41
Re: Витрати українців почали порівнювати з легальними...
У нас если прямо сейчас начать выполнять этот наказ, то процентов 80 сделок можно останавливать. Потому что, типа как это человек даже с нынешней официальной средней зарплатой (около 500 долл, если верить госстату, а ранее было меньше) может себе позволить купить квартиру...
Додано: Суб 04 вер, 2021 15:00
Если не ошибаюсь, никакой ответственности за расчет налом при покупке квартиры, например, не существует. Запрещено, да. Но наказания нет. Поправьте меня, если это не так. Тем более, нотариус в договоре указывает, что расчет между покупателем и продавцом был совершен до момента сделки в полном объеме. А это может означать, что покупатель в течении какого-то срока ежедневно давал предоплату разрешенными лимитами.
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