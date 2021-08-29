RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Витрати українців почали
порівнювати з легальними...

Витрати українців почали порівнювати з легальними...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:56

Витрати українців почали порівнювати з легальними...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже з 1 вересня всі фінансові операції будуть перевіряти за новими правилами.

Дивися повний текст Витрати українців почали порівнювати з легальними доходами: стосуватиметься навіть купівлі квартири.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95234
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:57

Ой какой же обман. Если вы зарабатываете 10 тыс а ложите 3 млн. Попробовали бы вы это сделать до этого закона. Хотел бы я посмотреть с какой скоростью банк бы блокировал любые операции. Ну это бред и раньше были все эти меры. А сейчас будут искать несоответствия в пару тысяч и выбивать любые сумы чуть больше зарплат уверен. Потому что никто не мог купить квартиру за теневые деньги и раньше. И тем более после закона несколько месяцев назад про финмониторинг который должны были проводить нотариусы при покупке.
kravzovandr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 28.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:59

Начался загон лохов. Пошла борьба с олигархами на сельском уровне.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7776
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:34

Re: Витрати українців почали порівнювати з легальними...

kravzovandr написав:Потому что никто не мог купить квартиру за теневые деньги и раньше.


Сміявся
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29927
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 7240 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 13:27

Просто появятся новые особенности и алгоритмы как это все оформлять, первый пост про то что нельзя раньше было купить за черный деньги и вправду смешно, можно же легко, банки помогают платежи оформить а дальше всем пофиг.
Alex_Yu
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 19.01.09
Подякував: 24 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:07

R2 хз, хз... поки чиновникам з зп 15 тис. вдаватиметься купляти не 70 кв.м. квартири, а по 5 штук 300кв.м. квартири і в придаччу кілька елітних тачок, то все це залишатимеьтбся фількіною грамотою
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 83
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:41

Re: Витрати українців почали порівнювати з легальними...

У нас если прямо сейчас начать выполнять этот наказ, то процентов 80 сделок можно останавливать. Потому что, типа как это человек даже с нынешней официальной средней зарплатой (около 500 долл, если верить госстату, а ранее было меньше) может себе позволить купить квартиру...
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3159
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:00

  Alex_Yu написав:Просто появятся новые особенности и алгоритмы как это все оформлять, первый пост про то что нельзя раньше было купить за черный деньги и вправду смешно, можно же легко, банки помогают платежи оформить а дальше всем пофиг.

Если не ошибаюсь, никакой ответственности за расчет налом при покупке квартиры, например, не существует. Запрещено, да. Но наказания нет. Поправьте меня, если это не так. Тем более, нотариус в договоре указывает, что расчет между покупателем и продавцом был совершен до момента сделки в полном объеме. А это может означать, что покупатель в течении какого-то срока ежедневно давал предоплату разрешенными лимитами.
whois2010
 
Повідомлень: 41
З нами з: 15.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 01:15

Alex_Yu конечно всегда можно найти обходные пути, я об этом ничего не говорю. Но вот этот закон будет как и раньше смотреть на источники дохода тоесть то что уже делают. И если вы просто кинете деньги на счёт без всяких уловок. Вам их заблокируют и заблокировали бы раньше. Тоесть этот закон не меняет ничего в этом плане но это приводят в пример явно манипулируя. В реальности этот закон будет направлен против пересичных громадян как по мне. И чтобы залезть просто уже в карман нам. А большие покупки. Ну их и так проверяют. Ничего не поменяется
kravzovandr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 28.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада схвалила податкову амністію для українців 1 ... 12, 13, 14
R2 » Сер 16 чер, 2021 01:09
137 32822
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 21:05
Миша-клиент
Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія» 1, 2, 3
R2 » Вів 31 сер, 2021 17:57
22 2389
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 19:09
safonovstanislav
Середня зарплата українців зросла до нового максимуму 1, 2
R2 » П'ят 27 сер, 2021 21:45
10 1250
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 11:55
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.