Витрати українців почали порівнювати з легальними...

Додано: Нед 05 вер, 2021 01:15

Alex_Yu конечно всегда можно найти обходные пути, я об этом ничего не говорю. Но вот этот закон будет как и раньше смотреть на источники дохода тоесть то что уже делают. И если вы просто кинете деньги на счёт без всяких уловок. Вам их заблокируют и заблокировали бы раньше. Тоесть этот закон не меняет ничего в этом плане но это приводят в пример явно манипулируя. В реальности этот закон будет направлен против пересичных громадян как по мне. И чтобы залезть просто уже в карман нам. А большие покупки. Ну их и так проверяют. Ничего не поменяется