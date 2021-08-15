Він заявив, що нікому не рекомендував би інвестувати в цю сферу. За його словами, криптоактиви в кінцевому підсумку впадуть до нуля.
Дивися повний текст Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібними.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 08:08
Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібними
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібними.
Додано: Суб 04 вер, 2021 08:56
це він так каже, бо зрозумів, що якщо вклав би мільярд колись, то мав би трильони... а тепер "вона обідєлась" і накидує на вентилятор... в мене було колись 30 BTC та я не переймаюся через це... і була потенційна ферма 25+ відеокарт у 2010-му використана в іншому проекті... нема чого жалітися, це життя - Quit and Load previous Save тут не працює
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:39
трильйони
які ж ці мммщики дурні.
Додано: Суб 04 вер, 2021 10:35
Re: Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібн
Интересно чего у мамкиных майнеров так подгорает от слов человека который понимает в деньгах?
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