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Мільярдер заявив, коли криптовалюти
виявляться непотрібними

Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 08:08

Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібними

Пропонуємо до обговорення:
Він заявив, що нікому не рекомендував би інвестувати в цю сферу. За його словами, криптоактиви в кінцевому підсумку впадуть до нуля.

Дивися повний текст Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібними.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 08:56

це він так каже, бо зрозумів, що якщо вклав би мільярд колись, то мав би трильони... а тепер "вона обідєлась" і накидує на вентилятор... в мене було колись 30 BTC та я не переймаюся через це... і була потенційна ферма 25+ відеокарт у 2010-му використана в іншому проекті... нема чого жалітися, це життя - Quit and Load previous Save тут не працює :D
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:39

  Tamagoch написав:це він так каже, бо зрозумів, що якщо вклав би мільярд колись, то мав би трильони... а тепер "вона обідєлась" і накидує на вентилятор... в мене було колись 30 BTC та я не переймаюся через це... і була потенційна ферма 25+ відеокарт у 2010-му використана в іншому проекті... нема чого жалітися, це життя - Quit and Load previous Save тут не працює :D

трильйони :D
які ж ці мммщики дурні.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:35

Re: Мільярдер заявив, коли криптовалюти виявляться непотрібн

Интересно чего у мамкиных майнеров так подгорает от слов человека который понимает в деньгах?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:06

И не поспоришь...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 21:42

BIGor, человек всё правильно говорит. Только почему-то не рискует добавить, что фиатные валюты с тех пор, как их перестали из чего-то ценного делать - это ещё хуже: такой же запас ничего, только не ограниченный. Почему бы ему об этом молчать? ;)
moveton
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