З відповідною ініціативою виступили в партії монобольшінства "Слуга народу".
Дивися повний текст Податок на нерухомість платитимуть по-новому.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 09:37
Податок на нерухомість платитимуть по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на нерухомість платитимуть по-новому.
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:38
Эти лишние метры государство подарило или нашару дало?
Если человек заработал и заплатил налоги на то что заработал, заплатил налоги на то что купил.
Может платить налоги на то что живешь? Так это в суме и есть налог на жизнь.
Или живи или сдыхай или бомжуй.
Додано: Суб 04 вер, 2021 15:51
У мене будинок 140м кв, проживаємо сім'єю я, чоловік і наші 5 неповнолітніх дітей, місця здалося б ще хоч одну кімнату, а ви кажете що є щей лишніх 20кв,за які маємо щей заплатити податок нібито розкіш, і яка б сімя небула за велика і 10дітей,всеодно розкіш, це не закон а маразм і грабування чесних українців.
Додано: Суб 04 вер, 2021 16:40
Все добре, але якщо одна людина користується 59м2, а якщо сім'я з п'яті чоловік використовує 100м2, то де соціальна справедливість? За що налог, за 20 м2 на одну людину що мешкає в квартирі?
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:30
Это приказ из обкома. А там и налог на недвижимость и страховки умопомрачителные за машину и много ещё чего интересного.
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