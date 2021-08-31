З відповідною ініціативою виступили в партії монобольшінства "Слуга народу".
Дивися повний текст Податок на нерухомість платитимуть по-новому.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 09:37
Податок на нерухомість платитимуть по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на нерухомість платитимуть по-новому.
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:38
Эти лишние метры государство подарило или нашару дало?
Если человек заработал и заплатил налоги на то что заработал, заплатил налоги на то что купил.
Может платить налоги на то что живешь? Так это в суме и есть налог на жизнь.
Или живи или сдыхай или бомжуй.
Додано: Суб 04 вер, 2021 15:51
У мене будинок 140м кв, проживаємо сім'єю я, чоловік і наші 5 неповнолітніх дітей, місця здалося б ще хоч одну кімнату, а ви кажете що є щей лишніх 20кв,за які маємо щей заплатити податок нібито розкіш, і яка б сімя небула за велика і 10дітей,всеодно розкіш, це не закон а маразм і грабування чесних українців.
Додано: Суб 04 вер, 2021 16:40
Все добре, але якщо одна людина користується 59м2, а якщо сім'я з п'яті чоловік використовує 100м2, то де соціальна справедливість? За що налог, за 20 м2 на одну людину що мешкає в квартирі?
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:30
Это приказ из обкома. А там и налог на недвижимость и страховки умопомрачителные за машину и много ещё чего интересного.
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:27
Податок на нерухомість платитимуть по-новому
Статья из серии "депутат изнасиловал журналиста".
На самом деле речь идет об "безналоговых" 60/120м кв если владелец там живет один, плюс 20(квартира)/30 или 40 (частный дом) на каждого следующего проживающего (зарегистрированного) члена семьи.
Т.е. в ваших случаях получается 300кв м на 7х в частном доме и 140м кв на 5х в кватире, что вполне достаточно (и значитльно больше чем озвученный chopey1983 необходимый минимум) - соответственно никаких доп. налогов платить не придется.
Ну а если кто живет один в 100м квартире и для него проблемма заплатить 2000грн/год (160грн/мес) подобного налога - значит такое жилье ему попросту не по карману и надо менять либо жилье либо работу... Собственно в этом основной смысл подобных налогов в нормальных странах - жилье ресурс довольно ограниченный и владеть им должны те кто способен его использовать наиболее эффективно.
Лично у меня претензии к подобному налогу совершенно другие
- сумма налога должна рассчитываться в %% не от мин з/п, а от рыночной стоимости каждого конкретного объекта недвижимости
- безналоговые метры должны быть льготными а не совсем бесплатными - т.е. пускай даже 1грн/квм (т.е. в 50раз меньше, чем за "лишние"), но платить должны все
- платить должны абсолютно все, безо всяких исключений типа депутатов, судей, инвалидов и прочих персионеров куликовской битвы
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:32
120 квадратов - это на собственника. Если всех проживающих оформить собственниками жилья (несовершеннолетнесть этому не должна препятствовать), то 7 человек - 840 квадратов. Неужели мало?
Чего, кстати, вдруг так возбудились? Налогу уже много лет. Для плательщика меняется, как максимум, только счёт, на который его нужно переводить.
Додано: Суб 04 вер, 2021 22:06
Re: Податок на нерухомість платитимуть по-новому
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