Податок на нерухомість платитимуть по-новому

Додано: Суб 04 вер, 2021 21:27

chopey1983 написав: У мене будинок 140м кв, проживаємо сім'єю я, чоловік і наші 5 неповнолітніх дітей, місця здалося б ще хоч одну кімнату, а ви кажете що є щей лишніх 20кв,за які маємо щей заплатити податок нібито розкіш, і яка б сімя небула за велика і 10дітей,всеодно розкіш, це не закон а маразм і грабування чесних українців. У мене будинок 140м кв, проживаємо сім'єю я, чоловік і наші 5 неповнолітніх дітей, місця здалося б ще хоч одну кімнату, а ви кажете що є щей лишніх 20кв,за які маємо щей заплатити податок нібито розкіш, і яка б сімя небула за велика і 10дітей,всеодно розкіш, це не закон а маразм і грабування чесних українців.

dobrobut_ks написав: ... а якщо сім'я з п'яті чоловік використовує 100м2, то де соціальна справедливість ... а якщо сім'я з п'яті чоловік використовує 100м2, то де соціальна справедливість

Статья из серии "депутат изнасиловал журналиста".На самом деле речь идет об "безналоговых" 60/120м кв если владелец там живет один,или 40 (частный дом)следующего проживающего (зарегистрированного) члена семьи.Т.е. в ваших случаях получается 300кв м на 7х в частном доме и 140м кв на 5х в кватире, что вполне достаточно (и значитльно больше чем озвученныйнеобходимый минимум) - соответственно никаких доп. налогов платить не придется.Ну а если кто живет один в 100м квартире и для него проблемма заплатить 2000грн/год (160грн/мес) подобного налога - значит такое жилье ему попросту не по карману и надо менять либо жилье либо работу... Собственно в этом основной смысл подобных налогов в нормальных странах - жилье ресурс довольно ограниченный и владеть им должны те кто способен его использовать наиболее эффективно.Лично у меня претензии к подобному налогу совершенно другие- сумма налога должна рассчитываться в %% не от мин з/п, а от рыночной стоимости каждого конкретного объекта недвижимости- безналоговые метры должны быть льготными а не совсем бесплатными - т.е. пускай даже 1грн/квм (т.е. в 50раз меньше, чем за "лишние"), но платить должны все- платить должны абсолютно все, безо всяких исключений типа депутатов, судей, инвалидов и прочих персионеров куликовской битвы