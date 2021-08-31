Податок на нерухомість платитимуть по-новому

За то, что владеете. Как в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:05
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:19
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:22
Зачем же так далеко смотреть? Налоги на дома - это многовековая европейская традиция. Только методика расчёта могла меняться в разные времена и страны: за количество очагов (или дымовых труб), количество окон, ширину фасада... Народ, конечно, всячески старался от него уходить: делал общую дымовую трубу на два дома, замуровывал окна вплоть до полностью, строил дома поуже, но поглубже и повыше.
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