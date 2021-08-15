Майже половина від цього зростання запланована якраз на осінній період.
Дивися повний текст Старий житлофонд різко подорожчає восени.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 19:41
Старий житлофонд різко подорожчає восени
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Старий житлофонд різко подорожчає восени.
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:41
Ким запланована?
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:49
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