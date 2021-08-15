RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Старий житлофонд різко
подорожчає восени

Старий житлофонд різко подорожчає восени
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:41

Старий житлофонд різко подорожчає восени

Пропонуємо до обговорення:
Майже половина від цього зростання запланована якраз на осінній період.

Дивися повний текст Старий житлофонд різко подорожчає восени.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95236
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:41

Майже половина від цього зростання запланована якраз на осінній період.

Ким запланована?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:49

  0mage0 написав:
Майже половина від цього зростання запланована якраз на осінній період.

Ким запланована?


Рієлтерами, для підтримки хотєлок продавців.
remark
 
Повідомлень: 818
З нами з: 25.12.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 22:23

Тоесть в стране, в которой непонятно что будет с экономикой на этом фоне будет дорожать недвижка, я правильно понял? Во всех странах она в таких случаях падает, но не в Украине в глазах риелторов.
arheops
 
Повідомлень: 725
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 22:25

Угу, уже сейчас на вторичке позадирали цены, сидят репу чешут, чего же никто нихера не покупает
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 348
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості: як зміняться ціни на житло восени
R2 » Суб 04 вер, 2021 08:57
2 296
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 вер, 2021 17:23
kozlodoev
Ціни на цукор перестануть підвищуватися восени, – УКАБ
R2 » Вів 24 сер, 2021 14:00
2 232
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 сер, 2021 19:59
livs375
Експерт спрогнозував, як подорожчає євро до кінця року
R2 » Нед 15 сер, 2021 18:33
1 223
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 сер, 2021 18:33
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97433)
04.09.2021 21:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.