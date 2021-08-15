Майже половина від цього зростання запланована якраз на осінній період.
Дивися повний текст Старий житлофонд різко подорожчає восени.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 19:41
Старий житлофонд різко подорожчає восени
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Старий житлофонд різко подорожчає восени.
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:41
Ким запланована?
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:49
Додано: Суб 04 вер, 2021 22:23
Тоесть в стране, в которой непонятно что будет с экономикой на этом фоне будет дорожать недвижка, я правильно понял? Во всех странах она в таких случаях падает, но не в Украине в глазах риелторов.
Додано: Суб 04 вер, 2021 22:25
Угу, уже сейчас на вторичке позадирали цены, сидят репу чешут, чего же никто нихера не покупает
Додано: Нед 05 вер, 2021 07:54
Мне не нужны ваши сарайчики с центральным отоплением. Поднимайте. Но кому нужны фавеллы?
Додано: Нед 05 вер, 2021 09:20
Re: Старий житлофонд різко подорожчає восени
А в других местах жилье дорожать в принципе не должно, предложение выше спроса.
К тому же с газом зимой па 15+ и такой стоимостью жилья проще уехать в Польшу - и зп выше, и цены ниже, причем на всё.
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