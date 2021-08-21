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Старі правила не працюють:
31-річний мільйонер розповів,...

Старі правила не працюють: 31-річний мільйонер розповів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:47

Старі правила не працюють: 31-річний мільйонер розповів,...

Пропонуємо до обговорення:
У сучасному світі потрібно змінити підхід до накопичення багатства.

Дивися повний текст Старі правила не працюють: 31-річний мільйонер розповів, як домогтися фінансової незалежності.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:47

В Украине если один пошил классные трусы и хорошо продал, то 100 человек его бизнес сразу копируют и потом падает цена и прибыль. В результате потом 101 человек сидит без денег но с трусами.
Ratatui
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Модератори: Ірина_, Модератор

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