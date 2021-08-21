У сучасному світі потрібно змінити підхід до накопичення багатства.
Дивися повний текст Старі правила не працюють: 31-річний мільйонер розповів, як домогтися фінансової незалежності.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 19:47
Старі правила не працюють: 31-річний мільйонер розповів,...
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Дивися повний текст Старі правила не працюють: 31-річний мільйонер розповів, як домогтися фінансової незалежності.
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:47
В Украине если один пошил классные трусы и хорошо продал, то 100 человек его бизнес сразу копируют и потом падает цена и прибыль. В результате потом 101 человек сидит без денег но с трусами.
Додано: Нед 05 вер, 2021 18:05
на по десять лямов разогнать это вам не пшеницы на десять лямов вырастить.
да и толку в тех 100 лямах, если вокруг нищета.
остается только что заработать и валить. а смысл?
проще нафантазировать себе лярд и жить с тыщщами )))
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