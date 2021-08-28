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У «Нафтогазі» розповіли, до якого опалювального сезону...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 21:04
Пропонуємо до обговорення:
Запасів газу у підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які "Нафтогаз України" планує накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, до якого опалювального сезону готуватися українцям
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Додано: Нед 05 вер, 2021 21:04
Не верю, ни одному слову не верю. Начнет цена падать на газ трейдеры быстро свои 3.3 млрд. начнут продавать. У Газпрома получилось , цену поднять на газ, чтобы европейский газ и наших гх откачать.
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Ірина_, Модератор
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