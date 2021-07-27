За другий квартал 2021 року підприємства Міністерства енергетики отримали 295,5 мільйона гривень сукупних чистих збитків.
Дивися повний текст У ІІ кварталі підприємства Міненерго отримали 295 мільйонів збитків.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 06:53
У ІІ кварталі підприємства Міненерго отримали 295...
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Дивися повний текст У ІІ кварталі підприємства Міненерго отримали 295 мільйонів збитків.
Додано: Пон 06 вер, 2021 07:38
Если такие компании в убытках, то на ком страна держится?
Было же типа, мелкие и средние ничто, большие все.
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