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У ІІ кварталі підприємства
Міненерго отримали 295...

У ІІ кварталі підприємства Міненерго отримали 295...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 06:53

У ІІ кварталі підприємства Міненерго отримали 295...

Пропонуємо до обговорення:
За другий квартал 2021 року підприємства Міністерства енергетики отримали 295,5 мільйона гривень сукупних чистих збитків.

Дивися повний текст У ІІ кварталі підприємства Міненерго отримали 295 мільйонів збитків.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 06:53

Які молодці. Треба їм ще грошей з бюджету дати.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 07:38

Если такие компании в убытках, то на ком страна держится?
Было же типа, мелкие и средние ничто, большие все.
p_a_l
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