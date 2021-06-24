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Отримання гарантованого відшкодування за вкладом у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 вер, 2021 08:40
Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує повернення коштів у межах встановленої законодавством суми відшкодування. Сьогодні це – 200 тис. грн незалежно від кількості вкладів в одному банку. А гарантії Фонду поширюються на вклади фізичних осіб, у т.ч. – фізичних осіб-підприємців.
Дивися повний текст Отримання гарантованого відшкодування за вкладом у банку, який визнано банкротом
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Додано: Пон 06 вер, 2021 08:40
Більше цікавить відшкодування коштів із залишків на картках.
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