RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Реновация
устаревшего жилья в Украине....

Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:18

Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....

Пропонуємо до обговорення:
И удачный опыт Европы
Первые реализованные проекты по реконструкции устаревшего жилья в Украине могут начать появляться уже через 3-4 года.

Но для этого нужно, чтобы Верховная Рада приняла новую редакцию Закона «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда».

Дивися повний текст Реновация устаревшего жилья в Украине. Подводные камни
D2
 
Повідомлень: 130
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:18

Статистика нежелающих переезжать жильцов хрущевок Печерска не 20 процентов, не 50 и даже не 70) Смотрим "международный" опыт. В США множество двухэтажных фанерных домиков возрастом по 120 лет и более. В приличном районе такой домик стоит несколько сот тысяч зелени. Ни перестраивать ни сносить эти домики никто не собирается потому что всем хорошо и комфортно. Типичная "модернизация" - поменять крышу да пару сгнивших фанер или досок, покрасить фасад, проводку обновить. То же легко сделать с хрущовками без откатно-распильных схем и тем более без насилия - покрасить в кислотные цвета, как в Германии и вот оно преображение. Хрущовки ставили на добротный фундамент и кирпичи обжиговые, добротные и экологичные. Застройщики просто не хотят строить садики, школы, поликлиники и дороги, а хотят быстро срубить денег, втулив свою коробочку в развитый район. Вот и вся махинация в масштабе госслужащих под видом благих намерений.
svk_neo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 09.03.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:54

Re: Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....

svk_neo написав:Статистика нежелающих переезжать жильцов хрущевок Печерска не 20 процентов, не 50 и даже не 70) Смотрим "международный" опыт. В США множество двухэтажных фанерных домиков возрастом по 120 лет и более. В приличном районе такой домик стоит несколько сот тысяч зелени. Ни перестраивать ни сносить эти домики никто не собирается потому что всем хорошо и комфортно. Типичная "модернизация" - поменять крышу да пару сгнивших фанер или досок, покрасить фасад, проводку обновить. То же легко сделать с хрущовками без откатно-распильных схем и тем более без насилия - покрасить в кислотные цвета, как в Германии и вот оно преображение. Хрущовки ставили на добротный фундамент и кирпичи обжиговые, добротные и экологичные. Застройщики просто не хотят строить садики, школы, поликлиники и дороги, а хотят быстро срубить денег, втулив свою коробочку в развитый район. Вот и вся махинация в масштабе госслужащих под видом благих намерений.


Добротные хрущевки - это, конечно, зачетно. Вы их со сталинками не путайте.

В "экологичных" хрущах даже асбест встречается
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29931
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 7240 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как вы будете платить за газ с 1 мая
D2 » Сер 28 кві, 2021 12:06
9 13205
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 вер, 2021 23:19
yanyura
Finance.ua: Посылку потеряли на почте
D2 » Сер 12 тра, 2021 08:17
5 9292
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 22:05
atamanchyk1008
Finance.ua: Податкова амністія: які цілі переслідує влада 1, 2
D2 » Сер 25 сер, 2021 11:10
12 1296
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 19:35
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.