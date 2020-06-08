RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Реновация
устаревшего жилья в Украине....

Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:18

Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....

Пропонуємо до обговорення:
И удачный опыт Европы
Первые реализованные проекты по реконструкции устаревшего жилья в Украине могут начать появляться уже через 3-4 года.

Но для этого нужно, чтобы Верховная Рада приняла новую редакцию Закона «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда».

Дивися повний текст Реновация устаревшего жилья в Украине. Подводные камни
D2
 
Повідомлень: 131
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:18

Статистика нежелающих переезжать жильцов хрущевок Печерска не 20 процентов, не 50 и даже не 70) Смотрим "международный" опыт. В США множество двухэтажных фанерных домиков возрастом по 120 лет и более. В приличном районе такой домик стоит несколько сот тысяч зелени. Ни перестраивать ни сносить эти домики никто не собирается потому что всем хорошо и комфортно. Типичная "модернизация" - поменять крышу да пару сгнивших фанер или досок, покрасить фасад, проводку обновить. То же легко сделать с хрущовками без откатно-распильных схем и тем более без насилия - покрасить в кислотные цвета, как в Германии и вот оно преображение. Хрущовки ставили на добротный фундамент и кирпичи обжиговые, добротные и экологичные. Застройщики просто не хотят строить садики, школы, поликлиники и дороги, а хотят быстро срубить денег, втулив свою коробочку в развитый район. Вот и вся махинация в масштабе госслужащих под видом благих намерений.
svk_neo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 09.03.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:54

Re: Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....

svk_neo написав:Статистика нежелающих переезжать жильцов хрущевок Печерска не 20 процентов, не 50 и даже не 70) Смотрим "международный" опыт. В США множество двухэтажных фанерных домиков возрастом по 120 лет и более. В приличном районе такой домик стоит несколько сот тысяч зелени. Ни перестраивать ни сносить эти домики никто не собирается потому что всем хорошо и комфортно. Типичная "модернизация" - поменять крышу да пару сгнивших фанер или досок, покрасить фасад, проводку обновить. То же легко сделать с хрущовками без откатно-распильных схем и тем более без насилия - покрасить в кислотные цвета, как в Германии и вот оно преображение. Хрущовки ставили на добротный фундамент и кирпичи обжиговые, добротные и экологичные. Застройщики просто не хотят строить садики, школы, поликлиники и дороги, а хотят быстро срубить денег, втулив свою коробочку в развитый район. Вот и вся махинация в масштабе госслужащих под видом благих намерений.


Добротные хрущевки - это, конечно, зачетно. Вы их со сталинками не путайте.

В "экологичных" хрущах даже асбест встречается
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29961
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1275 раз.
Подякували: 7244 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:41

???

Сабж, власне...
ivd
 
Повідомлень: 4
З нами з: 07.08.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:56

Хрущі бувають різні...

Faceless Хрущовки, як і сталінки, бувають дуже різні.
До прикладу на Пєрвомайському масиві що сталінки, що хрущовки збудовані з однакових матеріалів за однаковою технологією і різняться лише плануванням, висотою поверхів та кількістю тих же поверхів. Все це (і хрущовки і сталінки) збудовано приблизно в один час і збудовано якісно. Міцна, якісна цегла, добротний цементний розчин. Єдина проблема конструктивних матеріалів - відпадає плитка, якою оздоблений карниз під дахом будівлі.
Але геть гнилі комунікації в самих будинках і, найголовніше, - гнилі труби прибудинкових підводів води та опалення. Саме останні - найбільша проблема, бо їх ремонт часто нагадує анекдот, коли, наприклад, у дворі будинку на Іскрівській, 16 теплотрасу одного року розкопували 4 (Чотири, Карл!) рази. В середньому її розкопують і латають раз на рік. Ціна питання - два стометрових відрізки труби 100мм, які просто треба один раз замінити і забути про неї, але - кожен рік - канава на 100 метрів, будинок без ГВ та/або опалення і все нові і нові латки.

Насправді заміна внутрішніх комунікацій води/опалення - досить нескладна операція, яка не коштує скажених грошей і навіть депресивному (десь наполовину) лохтократу - цілком під силу. Тобто, якби влада переймалася людьми - то то і був би правильний шлях. Але - у влади завдання інші. Тож - готуймося і точимо вили.
ivd
 
Повідомлень: 4
З нами з: 07.08.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:26

Все эти песни и сказки рассказываются уже много лет))) Ничего из этого делаться не будет!
noxfox70
 
Повідомлень: 211
З нами з: 21.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:29

Re: Finance.ua: Реновация устаревшего жилья в Украине....

ivd написав:Faceless Хрущовки, як і сталінки, бувають дуже різні.
До прикладу на Пєрвомайському масиві що сталінки, що хрущовки збудовані з однакових матеріалів за однаковою технологією і різняться лише плануванням, висотою поверхів та кількістю тих же поверхів. Все це (і хрущовки і сталінки) збудовано приблизно в один час і збудовано якісно. Міцна, якісна цегла, добротний цементний розчин. Єдина проблема конструктивних матеріалів - відпадає плитка, якою оздоблений карниз під дахом будівлі.
Але геть гнилі комунікації в самих будинках і, найголовніше, - гнилі труби прибудинкових підводів води та опалення. Саме останні - найбільша проблема, бо їх ремонт часто нагадує анекдот, коли, наприклад, у дворі будинку на Іскрівській, 16 теплотрасу одного року розкопували 4 (Чотири, Карл!) рази. В середньому її розкопують і латають раз на рік. Ціна питання - два стометрових відрізки труби 100мм, які просто треба один раз замінити і забути про неї, але - кожен рік - канава на 100 метрів, будинок без ГВ та/або опалення і все нові і нові латки.

Насправді заміна внутрішніх комунікацій води/опалення - досить нескладна операція, яка не коштує скажених грошей і навіть депресивному (десь наполовину) лохтократу - цілком під силу. Тобто, якби влада переймалася людьми - то то і був би правильний шлях. Але - у влади завдання інші. Тож - готуймося і точимо вили.


Хрущовки кардинально відрізняються від сталінок, і не на користь перших. Вони, звісно, бувають різні, але хрущовки всі однаково вбогі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29961
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1275 раз.
Подякували: 7244 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 18:51

денежек не хватит на такой банкет) так что пока что все будут жить там,где и жили
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 06:19

Я видел в Киеве только 1 пример успешной застройки со сносом старых домов - квартал между Черниговской и Дарницей.
Работы там идут лет 15, половина домов-бараков уже снесена и в высотках живёт немало людей.
Интересно было бы послушать комментарии от тех, кого оттуда отселили....
vodichka_matic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 21.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:44

svk_neo
Мені здається, вони б і переїжджали, якби їм гідні умови надавали.
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 6
З нами з: 10.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Накопить на пенсию. Как работают НПФ и стоит... 1, 2
D2 » П'ят 25 вер, 2020 09:28
16 4049
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 вер, 2021 08:10
cohan
Finance.ua: Як заробити на хендмейді
D2 » П'ят 21 сер, 2020 09:35
4 2949
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 10:03
milini_mini
Finance.ua: Как заработать на «Кабанчике» 1, 2
D2 » Пон 08 чер, 2020 12:00
11 7341
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 00:49
infokabanchik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97603)
13.09.2021 11:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.