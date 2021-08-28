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Регулятор вважає за необхідне
підвищити ціни на...

Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:46

Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Необхідно збалансувати ситуацію на ринку електрики.

Дивися повний текст Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на електроенергію для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:46

Ахметов оборзел в край со своей зеленой энергетикой.
lbqdljvf
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:52

Зеленку пустите на биржу, чтобы за что продали на рынке то и получили, а то получается, что зеленка и ко не должны получать меньше, чем хотят и рынка для них нет (они не хотят рыночных тарифов для себя), а виновато население (тарифы должны быть рыночными).
yvlad
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:12

Год назад повысили стоимость электроэнергии в два раза, и сейчас смотрят на рост стоимости газа, и решили еще раз повысить цену. Это и будет "снижение" цены.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:21

  yvlad написав:Зеленку пустите на биржу, чтобы за что продали на рынке то и получили, а то получается, что зеленка и ко не должны получать меньше, чем хотят и рынка для них нет (они не хотят рыночных тарифов для себя), а виновато население (тарифы должны быть рыночными).

Вы предлагаете "менять правила во время игры"? Вам не кажется что это будет наибалово тех, кто вложился в проекты?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:48

ціни та тарифи, які регулюються державою, не повинні допускати перехресного субсидування між споживачами
Сподіваюся, це означає, що не має бути нижчої ціни для тих, хто споживає менше ніж 250 кВт*год/місяць (ну або якісь інші значення), бо в цьому випадку ті, хто споживає більше, платять ще й за тих, хто споживає менше.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:57

  Вадим Жураковский написав:..
Вы предлагаете "менять правила во время игры"? Вам не кажется что это будет наибалово тех, кто вложился в проекты?

не кажется. Никто не мешал им построить парочку АЭС ))
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