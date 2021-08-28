Необхідно збалансувати ситуацію на ринку електрики.
Дивися повний текст Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на електроенергію для населення.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:46
Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на електроенергію для населення.
Додано: Пон 06 вер, 2021 13:52
Зеленку пустите на биржу, чтобы за что продали на рынке то и получили, а то получается, что зеленка и ко не должны получать меньше, чем хотят и рынка для них нет (они не хотят рыночных тарифов для себя), а виновато население (тарифы должны быть рыночными).
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:12
Год назад повысили стоимость электроэнергии в два раза, и сейчас смотрят на рост стоимости газа, и решили еще раз повысить цену. Это и будет "снижение" цены.
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:21
Вы предлагаете "менять правила во время игры"? Вам не кажется что это будет наибалово тех, кто вложился в проекты?
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:48
Сподіваюся, це означає, що не має бути нижчої ціни для тих, хто споживає менше ніж 250 кВт*год/місяць (ну або якісь інші значення), бо в цьому випадку ті, хто споживає більше, платять ще й за тих, хто споживає менше.
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:57
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