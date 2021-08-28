Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...

Это наи(б)алово в свое время устроила украинскому народу партия регионов в содружестве с другими ахметовскими прихвостнями, законодательно закрепив специальный тариф на "зеленую" эл. энергию. Причем тариф этот установлен в евровалюте и в разы выше рыночного. Это дало возможность
так называемым инвесторам, в обход рынка, гарантированно получать суперприбыли до 2030 года. Разница в цене покрывается из бюджета. Тоесть все хотелки этих псевдоинвесторов оплачиваются из кармана украинского народа.Как прекратить эти игрища?. Признать закон о зеленой энергетике неконституцинным, убрать спец тариф на "зеленку", и пустить всю эту шоблу псевдоинвесторов на биржу. Правила игры должны быть одинаковы для всех.