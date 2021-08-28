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Регулятор вважає за необхідне
підвищити ціни на...

Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:56

  Вадим Жураковский написав:
Вы предлагаете "менять правила во время игры"? Вам не кажется что это будет наибалово тех, кто вложился в проекты?

Это наи(б)алово в свое время устроила украинскому народу партия регионов в содружестве с другими ахметовскими прихвостнями, законодательно закрепив специальный тариф на "зеленую" эл. энергию. Причем тариф этот установлен в евровалюте и в разы выше рыночного. Это дало возможность
так называемым инвесторам, в обход рынка, гарантированно получать суперприбыли до 2030 года. Разница в цене покрывается из бюджета. Тоесть все хотелки этих псевдоинвесторов оплачиваются из кармана украинского народа.Как прекратить эти игрища?. Признать закон о зеленой энергетике неконституцинным, убрать спец тариф на "зеленку", и пустить всю эту шоблу псевдоинвесторов на биржу. Правила игры должны быть одинаковы для всех.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:27

Re: Регулятор вважає за необхідне підвищити ціни на...

такое впечатление, что комментарии к другой статье :shock:

население покупает по 1,68 грн/кВт*ч. рынок - по 2,7-3,7 грн в зависимости от региона. так вот зеленой э/энергии здесь только 25 коп. и все. остальные крики - это манипуляция.

а разницу между рыночной ценой э/энергии и ценой для населения оплачивают атомщики и гидро - так это устроено.

при чем здесь Ахметов? :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:52

Сегодня пришли счета по коммерческому потреблению 4 грн за 1 кВт. Шоб Зеленский со товарищами всю оставшуюся жизнь крутил педали в сторону Ростова.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:41

На днях же сказали, что снизят тарифы, даже дату и цены расписали, а тут бах- подорожание! Они там вменяемые вообще? За свои слова совсем никто не отвечает???
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:07

  Shaman написав:такое впечатление, что комментарии к другой статье :shock:

население покупает по 1,68 грн/кВт*ч. рынок - по 2,7-3,7 грн в зависимости от региона. так вот зеленой э/энергии здесь только 25 коп. и все. остальные крики - это манипуляция.

а разницу между рыночной ценой э/энергии и ценой для населения оплачивают атомщики и гидро - так это устроено.

при чем здесь Ахметов? :D

Соратнику Януковича принадлежит третья часть рынка возобноляемой энергетики.Поэтому он является наибольшим выгодоприобретателем.В Украине всю возобновляемую энергетику покупает государственное предприятие Гарантированный покупатель (Гарпок). Он же и дотирует "зеленых" за счет денежных компенсаций диспетчера энергорынка "Укрэнерго" и перепродажи по рыночной цене дешевой атомной и гидроэлектроэнергии. Причем атомная и гидроэнергия покупается по цене ниже себестоимости, а зеленая энергетика оплачивается по самым дорогим в Европе тарифам.Поднять цену для населения до уровня зеленого тарифа (12евроцентов-4грн за квт.)пока боятся.Можно лишится насиженных теплых мест. Поэтому чтобы не поднимать тариф для населения и дать возможность и дальше получать сверхприбыли псевдоинвесторам эл.энергия атомных станций покупается по бросовой цене.А гос. предприятия, вырабатывающие дешевую эл.энергию, будут доведены до банкротства и в перспективе скуплены по дешевке местным олигархатом.Вопрос о приватизации атомной и гидроэнергитики активно прорабатывается во властных структурах
Востаннє редагувалось qazzax в Пон 06 вер, 2021 22:36, всього редагувалось 2 разів.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 05:29

  qazzax написав:
  Shaman написав:такое впечатление, что комментарии к другой статье :shock:

население покупает по 1,68 грн/кВт*ч. рынок - по 2,7-3,7 грн в зависимости от региона. так вот зеленой э/энергии здесь только 25 коп. и все. остальные крики - это манипуляция.

а разницу между рыночной ценой э/энергии и ценой для населения оплачивают атомщики и гидро - так это устроено.

при чем здесь Ахметов? :D

Соратнику Януковича принадлежит третья часть рынка возобноляемой энергетики.Поэтому он является наибольшим выгодоприобретателем.В Украине всю возобновляемую энергетику покупает государственное предприятие Гарантированный покупатель (Гарпок). Он же и дотирует "зеленых" за счет денежных компенсаций диспетчера энергорынка "Укрэнерго" и перепродажи по рыночной цене дешевой атомной и гидроэлектроэнергии. Причем атомная и гидроэнергия покупается по цене ниже себестоимости, а зеленая энергетика оплачивается по самым дорогим в Европе тарифам.Поднять цену для населения до уровня зеленого тарифа (12евроцентов-4грн за квт.)пока боятся.Можно лишится насиженных теплых мест. Поэтому чтобы не поднимать тариф для населения и дать возможность и дальше получать сверхприбыли псевдоинвесторам эл.энергия атомных станций покупается по бросовой цене.А гос. предприятия, вырабатывающие дешевую эл.энергию, будут доведены до банкротства и в перспективе скуплены по дешевке местным олигархатом.Вопрос о приватизации атомной и гидроэнергитики активно прорабатывается во властных структурах

Вы забыли упомянуть, что ГарПок и поставляет э/энергию населению. для этого он и покупает задешево атомную и гидро э/энергию. и излишков на продажу у него не остается.

долги ГарПока за зеленую э/энергию зашкаливают, и пока не видно перспектив их погашения.

вроде все также, но акценты чуть по другому расставлены;)
Shaman
 
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