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«Укрзалізниця» заплатить
378 млн грн штрафів за...

«Укрзалізниця» заплатить 378 млн грн штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:47

«Укрзалізниця» заплатить 378 млн грн штрафів за...

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) заплатить 377,86 млн грн штрафів за несвоєчасну доставку вантажів у 2019-2021 роках, повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, створеної для перевірки та оцінки стану УЗ, Юлія Гришина на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:02

..не самая плохая легальная схема для "откатов", учитывая что фин.санкции не облагаются ПДВ и т.д.
maestro71
 
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