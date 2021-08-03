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«Укрзалізниця» заплатить 378 млн грн штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:47
Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) заплатить 377,86 млн грн штрафів за несвоєчасну доставку вантажів у 2019-2021 роках, повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, створеної для перевірки та оцінки стану УЗ, Юлія Гришина на своїй сторінці у Facebook у понеділок.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:02
..не самая плохая легальная схема для "откатов", учитывая что фин.санкции не облагаются ПДВ и т.д.
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