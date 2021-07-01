Правоохоронці проводять обшук в Управлінні містобудування та архітектури Шевченківської райдержадміністрації.
Дивися повний текст Розтрата коштів на ремонті скверу: у Шевченківській РДА проводять обшуки.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:58
Розтрата коштів на ремонті скверу: у Шевченківській РДА...
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Дивися повний текст Розтрата коштів на ремонті скверу: у Шевченківській РДА проводять обшуки.
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