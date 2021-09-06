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Нацполіція отримає право на
габаритно-ваговий контроль...

Нацполіція отримає право на габаритно-ваговий контроль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:29

Нацполіція отримає право на габаритно-ваговий контроль...

Пропонуємо до обговорення:
З наступного року Національна поліція України отримає право на габаритно-ваговий контроль на дорогах.

Дивися повний текст Нацполіція отримає право на габаритно-ваговий контроль на дорогах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:29

Да же аваков до это не дошёл.
sena_2008atp
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