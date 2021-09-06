З наступного року Національна поліція України отримає право на габаритно-ваговий контроль на дорогах.
Дивися повний текст Нацполіція отримає право на габаритно-ваговий контроль на дорогах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 вер, 2021 18:29
Нацполіція отримає право на габаритно-ваговий контроль...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацполіція отримає право на габаритно-ваговий контроль на дорогах.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|