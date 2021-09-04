Інвестувати в нерухомість можна навіть без значного капіталу.
Дивися повний текст Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:11
Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді
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Дивися повний текст Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді.
Додано: Пон 06 вер, 2021 21:11
Важно! Стоит отметить, что нельзя сдавать ипотечную недвижимость в аренду без согласия банка, а банки в большинстве случаев такого согласия не дают. (с) Но банк то может об этом и не знать ))
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