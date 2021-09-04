RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нерухомість в іпотеку: скільки
можна заробити на оренді

Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:11

Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді

Пропонуємо до обговорення:
Інвестувати в нерухомість можна навіть без значного капіталу.

Дивися повний текст Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95270
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:11

Важно! Стоит отметить, что нельзя сдавать ипотечную недвижимость в аренду без согласия банка, а банки в большинстве случаев такого согласия не дают. (с) Но банк то может об этом и не знать ))
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 14.11.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:03

двокімнатні квартири можна поділити на дві або три смарт-квартири, які потім можна вигідно здавати в оренду по 10 тис. гривень кожну

А є якийсь юридичний механізм проти таких розумників? Сусіди, мабуть, у захваті, що кількість квартир помножилася на 2-3, відповідно, кількість мешканців помножилася на 1.5-2, а з цим і кількість шуму, завантаженість ліфтів, не кажучи вже про кухні/санвузли над сусідськими спальнями. Проєкт будинку не просто так розроблявся на певну кількість квартир. Це однозначно понижує клас нерухомості.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 17.03.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:10

Re: Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді

с ума посходили со своей арендой... с каждого утюга только и слышно об "инвестициях в бетон и для аренды".
как там в этих новобудовах со сплошными арендаторами обычным людям живется - хз.
:?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3166
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 03:04

Пусть посчитают во сколько им обойдется доп страхование на 10% в США или Канаде. Дьявол как всегда в деталях. И да, было бы не плохо озвучить стоимость ремонта и мебели в смарт квартиру))
zasadavsadu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:55

смарт сдать за 10000? ну ну, когда вторичка по 6-7 в достатке.
ну и ремонт в новостройке вы не делали конечно, так, голый бетон сдали за десятку.
вот реально, смарт за такие деньги должен быть в центре и в полном фарше. и окупаться должна не только ипотека, но и ремонт и техника вся и налоги никто не отменял.
всяко ремонт от 100к, техника и мебель от 50к если бу перекрыть.
bob2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 17.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:05

уверен, в ближайшее время окажется что смарты - никому не нужный мусор на рынке, что аренды, что продажи.... а пока, блажен кто верует!
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 13.07.09
Подякував: 657 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:14

  zasadavsadu написав:Пусть посчитают во сколько им обойдется доп страхование на 10% в США или Канаде. Дьявол как всегда в деталях. И да, было бы не плохо озвучить стоимость ремонта и мебели в смарт квартиру))

а чем он отличается от обычной квартиры, не смарт? Дополнительной дверью и пару квадратов ламината с обоями? Основные затраты - это кухня и санузел.
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 17.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:15

  0mage0 написав:
двокімнатні квартири можна поділити на дві або три смарт-квартири, які потім можна вигідно здавати в оренду по 10 тис. гривень кожну

А є якийсь юридичний механізм проти таких розумників? Сусіди, мабуть, у захваті, що кількість квартир помножилася на 2-3, відповідно, кількість мешканців помножилася на 1.5-2, а з цим і кількість шуму, завантаженість ліфтів, не кажучи вже про кухні/санвузли над сусідськими спальнями. Проєкт будинку не просто так розроблявся на певну кількість квартир. Це однозначно понижує клас нерухомості.

нет, так как всё законно оформляется.
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 17.10.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:47

Обещали, что с понижением ставок по депозитам - понизят и ставки по ипотечным кредитам.
По депозитам естественно быстро понизили, а вот по ипотекам так и осталось 16-17%....
zagrebelnyy1911
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 25.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податок на нерухомість платитимуть по-новому 1, 2
R2 » Суб 04 вер, 2021 09:37
14 2067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 11:40
_hunter
Скільки податків протягом 2021 року сплатили українські...
R2 » Суб 04 вер, 2021 06:14
2 195
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 вер, 2021 06:39
summacut
Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заробляє
R2 » П'ят 03 вер, 2021 08:33
6 373
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 20:42
Juna

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.