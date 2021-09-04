Інвестувати в нерухомість можна навіть без значного капіталу.
Дивися повний текст Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:11
Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді.
Додано: Пон 06 вер, 2021 21:11
Важно! Стоит отметить, что нельзя сдавать ипотечную недвижимость в аренду без согласия банка, а банки в большинстве случаев такого согласия не дают. (с) Но банк то может об этом и не знать ))
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:03
А є якийсь юридичний механізм проти таких розумників? Сусіди, мабуть, у захваті, що кількість квартир помножилася на 2-3, відповідно, кількість мешканців помножилася на 1.5-2, а з цим і кількість шуму, завантаженість ліфтів, не кажучи вже про кухні/санвузли над сусідськими спальнями. Проєкт будинку не просто так розроблявся на певну кількість квартир. Це однозначно понижує клас нерухомості.
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:10
Re: Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді
с ума посходили со своей арендой... с каждого утюга только и слышно об "инвестициях в бетон и для аренды".
как там в этих новобудовах со сплошными арендаторами обычным людям живется - хз.
Додано: Вів 07 вер, 2021 03:04
Пусть посчитают во сколько им обойдется доп страхование на 10% в США или Канаде. Дьявол как всегда в деталях. И да, было бы не плохо озвучить стоимость ремонта и мебели в смарт квартиру))
Додано: Вів 07 вер, 2021 10:55
смарт сдать за 10000? ну ну, когда вторичка по 6-7 в достатке.
ну и ремонт в новостройке вы не делали конечно, так, голый бетон сдали за десятку.
вот реально, смарт за такие деньги должен быть в центре и в полном фарше. и окупаться должна не только ипотека, но и ремонт и техника вся и налоги никто не отменял.
всяко ремонт от 100к, техника и мебель от 50к если бу перекрыть.
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:05
уверен, в ближайшее время окажется что смарты - никому не нужный мусор на рынке, что аренды, что продажи.... а пока, блажен кто верует!
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:14
а чем он отличается от обычной квартиры, не смарт? Дополнительной дверью и пару квадратов ламината с обоями? Основные затраты - это кухня и санузел.
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:15
нет, так как всё законно оформляется.
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:47
Обещали, что с понижением ставок по депозитам - понизят и ставки по ипотечным кредитам.
По депозитам естественно быстро понизили, а вот по ипотекам так и осталось 16-17%....
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