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Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 вер, 2021 14:05
zagrebelnyy1911 написав:
Обещали, что с понижением ставок по депозитам - понизят и ставки по ипотечным кредитам.
По депозитам естественно быстро понизили, а вот по ипотекам так и осталось 16-17%....
Куча предложений не выше 12%
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