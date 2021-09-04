Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді

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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:05
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:18
Законно оформить мокрую зону над спальней не получится.
А в общем, был у нас в доме дядя, сделал даже не хостел, а посуточную/почасовую аренду. Постоянно левые штрихи в подъезде, шум, гам, е*ля. Вообщем один раз неудачно упал с высоты собственного роста под подъездом. Двор не освещается, никто ничего не видел и не слышал. Дядя все понял и после больнички сдал долгосрочно семейной паре.
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:49
Замечательная математика, только не вижу, где строка с налогами?
Отнимаем ещё 18% НДФЛ, плюс ещё 1,5% ВС, плюс в следующем году насчитают налог на роскошь на всю площадь, а это 1,5% минимальной заработной платы, т.е. 70,85грн/м2 (за 2020 год) или 90+грн в следующем году.
И получается, что с квартиры, площадью 30 квадратов мы заплатим около 2130 грн налога в месяц.
В сухом остатке, остаётся 10000-5830-2130=2040.
Вопрос: за сколько лет отобъем затраты на ремонт и быт.технику?
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