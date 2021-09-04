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Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:05
zagrebelnyy1911 написав:
Обещали, что с понижением ставок по депозитам - понизят и ставки по ипотечным кредитам.
По депозитам естественно быстро понизили, а вот по ипотекам так и осталось 16-17%....
Куча предложений не выше 12%
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Faceless
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Додано: Вів 07 вер, 2021 16:18
Вадим Жураковский написав:
нет, так как всё законно оформляется.
Законно оформить мокрую зону над спальней не получится.
А в общем, был у нас в доме дядя, сделал даже не хостел, а посуточную/почасовую аренду. Постоянно левые штрихи в подъезде, шум, гам, е*ля. Вообщем один раз неудачно упал с высоты собственного роста под подъездом. Двор не освещается, никто ничего не видел и не слышал. Дядя все понял и после больнички сдал долгосрочно семейной паре.
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summacut
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Додано: Вів 07 вер, 2021 16:49
Ежемесячный платеж у нас был 5 830 грн, а сдавать мы ее начали за 10 тыс. грн. То есть разница нормальная получалась.
Замечательная математика, только не вижу, где строка с налогами?
Отнимаем ещё 18% НДФЛ, плюс ещё 1,5% ВС, плюс в следующем году насчитают налог на роскошь на всю площадь, а это 1,5% минимальной заработной платы, т.е. 70,85грн/м2 (за 2020 год) или 90+грн в следующем году.
И получается, что с квартиры, площадью 30 квадратов мы заплатим около 2130 грн налога в месяц.
В сухом остатке, остаётся 10000-5830-2130=2040.
Вопрос: за сколько лет отобъем затраты на ремонт и быт.технику?
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PSL
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Додано: Вів 07 вер, 2021 17:39
PSL написав:
И получается, что с квартиры, площадью 30 квадратов мы заплатим около 2130 грн налога в месяц.
В сухом остатке, остаётся 10000-5830-2130=2040.
Вопрос: за сколько лет отобъем затраты на ремонт и быт.технику?
Эксперт же не уточнил кому выгодно. Государству, которое, ничего не делая, получит денег больше, чем прибыль инвестора - вполне
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moveton
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:22
PSL написав:
Ежемесячный платеж у нас был 5 830 грн, а сдавать мы ее начали за 10 тыс. грн. То есть разница нормальная получалась.
Замечательная математика, только не вижу, где строка с налогами?
Отнимаем ещё 18% НДФЛ, плюс ещё 1,5% ВС, плюс в следующем году насчитают налог на роскошь на всю площадь, а это 1,5% минимальной заработной платы, т.е. 70,85грн/м2 (за 2020 год) или 90+грн в следующем году.
И получается, что с квартиры, площадью 30 квадратов мы заплатим около 2130 грн налога в месяц.
В сухом остатке, остаётся 10000-5830-2130=2040.
Вопрос: за сколько лет отобъем затраты на ремонт и быт.технику?
Вот только по факту никто, или почти никто, не платит НДФЛ с арендного дохода, весь рынок в тени
При малых площадях недвижимости под аренду можно офлрмится как ФОП и честно платить куда меньшие налоги с арендного дохода
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Faceless
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:32
Я тоже не знаю таких,кто бы платил налоги от сдачи жилья в аренду.. у всех" дальние родственники " живут))))
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noxfox70
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