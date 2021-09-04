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Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді
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Додано: Вів 07 вер, 2021 14:05
zagrebelnyy1911 написав:
Обещали, что с понижением ставок по депозитам - понизят и ставки по ипотечным кредитам.
По депозитам естественно быстро понизили, а вот по ипотекам так и осталось 16-17%....
Куча предложений не выше 12%
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Faceless
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Додано: Вів 07 вер, 2021 16:18
Вадим Жураковский написав:
нет, так как всё законно оформляется.
Законно оформить мокрую зону над спальней не получится.
А в общем, был у нас в доме дядя, сделал даже не хостел, а посуточную/почасовую аренду. Постоянно левые штрихи в подъезде, шум, гам, е*ля. Вообщем один раз неудачно упал с высоты собственного роста под подъездом. Двор не освещается, никто ничего не видел и не слышал. Дядя все понял и после больнички сдал долгосрочно семейной паре.
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summacut
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Додано: Вів 07 вер, 2021 16:49
Ежемесячный платеж у нас был 5 830 грн, а сдавать мы ее начали за 10 тыс. грн. То есть разница нормальная получалась.
Замечательная математика, только не вижу, где строка с налогами?
Отнимаем ещё 18% НДФЛ, плюс ещё 1,5% ВС, плюс в следующем году насчитают налог на роскошь на всю площадь, а это 1,5% минимальной заработной платы, т.е. 70,85грн/м2 (за 2020 год) или 90+грн в следующем году.
И получается, что с квартиры, площадью 30 квадратов мы заплатим около 2130 грн налога в месяц.
В сухом остатке, остаётся 10000-5830-2130=2040.
Вопрос: за сколько лет отобъем затраты на ремонт и быт.технику?
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PSL
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Додано: Вів 07 вер, 2021 17:39
PSL написав:
И получается, что с квартиры, площадью 30 квадратов мы заплатим около 2130 грн налога в месяц.
В сухом остатке, остаётся 10000-5830-2130=2040.
Вопрос: за сколько лет отобъем затраты на ремонт и быт.технику?
Эксперт же не уточнил кому выгодно. Государству, которое, ничего не делая, получит денег больше, чем прибыль инвестора - вполне
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moveton
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:22
PSL написав:
Ежемесячный платеж у нас был 5 830 грн, а сдавать мы ее начали за 10 тыс. грн. То есть разница нормальная получалась.
Замечательная математика, только не вижу, где строка с налогами?
Отнимаем ещё 18% НДФЛ, плюс ещё 1,5% ВС, плюс в следующем году насчитают налог на роскошь на всю площадь, а это 1,5% минимальной заработной платы, т.е. 70,85грн/м2 (за 2020 год) или 90+грн в следующем году.
И получается, что с квартиры, площадью 30 квадратов мы заплатим около 2130 грн налога в месяц.
В сухом остатке, остаётся 10000-5830-2130=2040.
Вопрос: за сколько лет отобъем затраты на ремонт и быт.технику?
Вот только по факту никто, или почти никто, не платит НДФЛ с арендного дохода, весь рынок в тени
При малых площадях недвижимости под аренду можно офлрмится как ФОП и честно платить куда меньшие налоги с арендного дохода
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Faceless
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Додано: Вів 07 вер, 2021 18:32
Я тоже не знаю таких,кто бы платил налоги от сдачи жилья в аренду.. у всех" дальние родственники " живут))))
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noxfox70
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:16
Faceless написав:
Вот только по факту никто, или почти никто, не платит НДФЛ с арендного дохода, весь рынок в тени
При налоге over 20% на доход от аренды и при условии, что налог на доход, а не на прибыль... большинство будет сдавать втёмную.
При малых площадях недвижимости под аренду можно офлрмится как ФОП и честно платить куда меньшие налоги с арендного дохода
При малых площадях тоже не очень выгодно: ЕСВ 1430грн, единый налог 600 грн, опять же, налог на роскошь на всю площадь сдаваемой квартиры... Выгодно оформлять ФОП, сдавая несколько квартир, либо одну, но "задорого".
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PSL
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:18
PSL написав:
При малых площадях недвижимости под аренду можно офлрмится как ФОП и честно платить куда меньшие налоги с арендного дохода
При малых площадях тоже не очень выгодно: ЕСВ 1430грн, единый налог 600 грн, опять же, налог на роскошь на всю площадь сдаваемой квартиры... Выгодно оформлять ФОП, сдавая несколько квартир, либо одну, но "задорого".
Просто как ФОП под аренду можно сдавать ограниченный метраж, кажется, до 120м, об этихъ "малых площадях" и речь
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Faceless
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:26
Faceless написав:
как ФОП под аренду можно сдавать ограниченный метраж, кажется, до 120м
Было 100 м2, а с этого года увеличили до 400 м2. Это по жилой. По нежилой метраж больше был.
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PSL
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