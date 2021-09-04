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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 19:52
Купил квартиру в новострое для сдачи в аренду. Теперь там живут дети! - Папа ты зачем экономил на ремонте и мебели?...
Додано: Вів 07 вер, 2021 19:57
нет механизмов контроля за сдачей квартир в аренду. ну,окромя доносов соседей в налоговую или ночных поквартирных обходов с участковым
Додано: Вів 07 вер, 2021 20:03
Re: Нерухомість в іпотеку: скільки можна заробити на оренді
Класно, коли так
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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