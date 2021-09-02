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Volkswagen представив електрокар ID Life (фото)
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:38
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen представила концептуальний електромобіль Volkswagen ID. Life на виставці в Мюнхені.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:38
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