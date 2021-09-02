RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Volkswagen представив
електрокар ID Life (фото)

Volkswagen представив електрокар ID Life (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:38

Volkswagen представив електрокар ID Life (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen представила концептуальний електромобіль Volkswagen ID. Life на виставці в Мюнхені.

Дивися повний текст Volkswagen представив електрокар ID Life (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95261
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 07:38

жах якийсь.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 10.06.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:47

  unicdima написав:жах якийсь.

Главное, что можно выдвинуть экран и поиграть с телефончика! Как сказал Джереми Кларксон "not even a Maybach has this!"
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1943
З нами з: 26.02.18
Подякував: 562 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шведська Scania розробила перший водневий сміттєвоз (фото)
R2 » Чет 02 вер, 2021 22:37
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 22:37
waldi_ua
Проекти на 277 мільярдів доларів: Зеленський представив...
R2 » Сер 01 вер, 2021 14:55
4 374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 11:54
akido
На кордоні України діє е-перевірка COVID-сертифікатів (фото)
R2 » Сер 01 вер, 2021 08:56
7 443
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 09:35
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.