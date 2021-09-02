Компанія Volkswagen представила концептуальний електромобіль Volkswagen ID. Life на виставці в Мюнхені.
Дивися повний текст Volkswagen представив електрокар ID Life (фото).
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:38
Volkswagen представив електрокар ID Life (фото)
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Дивися повний текст Volkswagen представив електрокар ID Life (фото).
Додано: Вів 07 вер, 2021 08:47
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