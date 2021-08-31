Новий очільник МВС Денис Монастирський розповів про нову схему, яка дозволить швидко збільшити кількість камер автофіксації на українських дорогах.
Дивися повний текст В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів від камер автофіксації.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 08:31
В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів...
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Дивися повний текст В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів від камер автофіксації.
Додано: Вів 07 вер, 2021 08:38
у меня с балкона такой прибыльный перекресток... можно и мне установить? )
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