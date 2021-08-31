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В МВС розповіли про новий
принцип розподілення коштів...

В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:31

В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Новий очільник МВС Денис Монастирський розповів про нову схему, яка дозволить швидко збільшити кількість камер автофіксації на українських дорогах.

Дивися повний текст В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів від камер автофіксації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:38

у меня с балкона такой прибыльный перекресток... можно и мне установить? )
Tamagoch
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