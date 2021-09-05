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В МВС розповіли про новий
принцип розподілення коштів...

В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:31

В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Новий очільник МВС Денис Монастирський розповів про нову схему, яка дозволить швидко збільшити кількість камер автофіксації на українських дорогах.

Дивися повний текст В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів від камер автофіксації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:31

А потом Монастырский будет брать себе 25% за право установки знаков 40 в месте установки камер.
andrii_kolesnyk
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:38

у меня с балкона такой прибыльный перекресток... можно и мне установить? )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:22

"Новый глава МВД Денис Монастырский рассказал о новой схеме" - старые все отработали?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:32

"По оценкам МВД, по всей территории Украины есть около 2000 мест, где можно установить камеры автофиксации."
Одной фразой описаны истинные причины установки камер - БАБЛО. Безопасность?Нет. БАБЛО и только БАБЛО! И больше ничего. На аварийно опасных участках их нельзя установить. Во всяком случае недавний мой вояж по трассам показал, что камеры стоят не там, где они действительно нужны, а там, где их "можно установить".
Удивительная страна Украина - масса талантливых инженеров, ученых ищут возможность покинуть страну, потому как управляют ею откровенные идиоты.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:43

ovg чему удивляться, если и в богатых странах ставят камеры для сбора бабла, то что уже говорить про нищих, тут хоть бы по нитке с каждого.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:57

камеры ставят какие-то модные - на них потом не видно как слуги народа нарушают все что можно
ruslan42212
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