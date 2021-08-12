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Представлено бюджетний смартфон
HiSense U50 з дизайном в...

Представлено бюджетний смартфон HiSense U50 з дизайном в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:40

Представлено бюджетний смартфон HiSense U50 з дизайном в...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія HiSense офіційно представила смартфон початкового рівня U50: придбати апарат можна буде за орієнтовною ціною 135 доларів США.

Дивися повний текст Представлено бюджетний смартфон HiSense U50 з дизайном в стилі iPhone 12.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:40

135 доларів це початковий рівень для кого? я за 89 доларів брав достатьно середній апарат (4/64), а початковий рівень то 2/16 за 45 баксів... нема дурних, Гайзенс! )
Tamagoch
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