Незмінний лідер українського ринку електромобілів Nissan.
Дивися повний текст Найпопулярніші електромобілі серед українців (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:54
Найпопулярніші електромобілі серед українців (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найпопулярніші електромобілі серед українців (інфографіка).
Додано: Вів 07 вер, 2021 09:54
> Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на електромобілі.
В 2040 вже майже неможливо буде купити не електромобіль, бо тільки вони будуть дозволені для продажу в Європі.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|