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Найпопулярніші електромобілі
серед українців (інфографіка)

Найпопулярніші електромобілі серед українців (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:54

Найпопулярніші електромобілі серед українців (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Незмінний лідер українського ринку електромобілів Nissan.

Дивися повний текст Найпопулярніші електромобілі серед українців (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:54

> Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на електромобілі.

В 2040 вже майже неможливо буде купити не електромобіль, бо тільки вони будуть дозволені для продажу в Європі.
Sergius
 
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