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В «Дії» додали новий
спосіб авторизації (відео)

В «Дії» додали новий спосіб авторизації (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:57

В «Дії» додали новий спосіб авторизації (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України запровадило новий спосіб авторизації в додатку «Дія».

Дивися повний текст В «Дії» додали новий спосіб авторизації (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:57

С фотографированием феёса в тилипон у них тяжеловато. Буксует.
Ratatui
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Модератори: Ірина_, Модератор

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