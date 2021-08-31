Міністерство цифрової трансформації України запровадило новий спосіб авторизації в додатку «Дія».
Дивися повний текст В «Дії» додали новий спосіб авторизації (відео).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 09:57
В «Дії» додали новий спосіб авторизації (відео)
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Дивися повний текст В «Дії» додали новий спосіб авторизації (відео).
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