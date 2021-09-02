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Перший рік накопичувальних
пенсій акумулює 56 млрд грн

Перший рік накопичувальних пенсій акумулює 56 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:19

Перший рік накопичувальних пенсій акумулює 56 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко на Українському Фінансовому Форумі заявив, що перший рік накопичувальних пенсій акумулює 56 млрд грн.

Дивися повний текст Перший рік накопичувальних пенсій акумулює 56 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:19

блаблабла.
на пенсії з 2012.
за 9 років пенсія у грн зросла вдвічі, а в доларах зменшилася до 58 відсотків від початкової(на нинішній день).
купівельна спроможність впала ще більше.
igorbuda52
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Модератори: Ірина_, Модератор

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