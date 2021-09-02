Міністр фінансів Сергій Марченко на Українському Фінансовому Форумі заявив, що перший рік накопичувальних пенсій акумулює 56 млрд грн.
Дивися повний текст Перший рік накопичувальних пенсій акумулює 56 млрд грн.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:19
Перший рік накопичувальних пенсій акумулює 56 млрд грн
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Дивися повний текст Перший рік накопичувальних пенсій акумулює 56 млрд грн.
Додано: Вів 07 вер, 2021 10:19
блаблабла.
на пенсії з 2012.
за 9 років пенсія у грн зросла вдвічі, а в доларах зменшилася до 58 відсотків від початкової(на нинішній день).
купівельна спроможність впала ще більше.
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