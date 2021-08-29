За операціями населення з валютою у вересні відновилася чиста пропозиція іноземної валюти.
Дивися повний текст Українці у вересні почали продавати долари.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:45
Українці у вересні почали продавати долари
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Дивися повний текст Українці у вересні почали продавати долари.
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:45
Потому что кушать хочется и это только начало, осень будет насыщенной.
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