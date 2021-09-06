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Скільки коштує компанія
Tesla: Маск назвав ціни акцій

Скільки коштує компанія Tesla: Маск назвав ціни акцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:34

Скільки коштує компанія Tesla: Маск назвав ціни акцій

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор і засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив про те, що Tesla коштує $ 3 тис. За акцію. Таку ціну він вказав у внутрішньому листі персоналу, передає Electrek.

Дивися повний текст Скільки коштує компанія Tesla: Маск назвав ціни акцій.
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