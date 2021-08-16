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Ціну на проїзд в
маршрутках Одеси піднімуть

Ціну на проїзд в маршрутках Одеси піднімуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:22

Ціну на проїзд в маршрутках Одеси піднімуть

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на 048.ua.

Дивися повний текст Ціну на проїзд в маршрутках Одеси піднімуть.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:22

Значит и в Кривом Роге будет 10 грн. Это же город побратим по Севертрансу.
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