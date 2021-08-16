Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на 048.ua.
Дивися повний текст Ціну на проїзд в маршрутках Одеси піднімуть.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 10:22
Ціну на проїзд в маршрутках Одеси піднімуть
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціну на проїзд в маршрутках Одеси піднімуть.
Додано: Сер 08 вер, 2021 10:22
Значит и в Кривом Роге будет 10 грн. Это же город побратим по Севертрансу.
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