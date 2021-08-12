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Українцям готують чергову
соціальну реформу — у сфері...

Українцям готують чергову соціальну реформу — у сфері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:47

Українцям готують чергову соціальну реформу — у сфері...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді готують чергову соціальну реформу – на цей раз у сфері оплати праці.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:48

Штрафы должны идти тем работникам которые по несколько месяцев ждут свои зарплаты а не те три копейки индексации которые сейчас положены,к тому же бюджетникам частенько задерживают также зарплаты,и что государство будет штрафовать себя?какая то мутная схема...
livs375
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