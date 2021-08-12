В уряді готують чергову соціальну реформу – на цей раз у сфері оплати праці.
Дивися повний текст Українцям готують чергову соціальну реформу — у сфері оплати праці.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 10:47
Українцям готують чергову соціальну реформу — у сфері...
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Дивися повний текст Українцям готують чергову соціальну реформу — у сфері оплати праці.
Додано: Сер 08 вер, 2021 10:48
Штрафы должны идти тем работникам которые по несколько месяцев ждут свои зарплаты а не те три копейки индексации которые сейчас положены,к тому же бюджетникам частенько задерживают также зарплаты,и что государство будет штрафовать себя?какая то мутная схема...
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