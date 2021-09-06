Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Дивися повний текст МОЗ України пропонує дати більше прав вакцинованим при карантині.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 21:55
МОЗ України пропонує дати більше прав вакцинованим при...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ України пропонує дати більше прав вакцинованим при карантині.
Додано: Сер 08 вер, 2021 21:56
Конституція України
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Додано: Сер 08 вер, 2021 22:03
С конституции и начинаются основы государства. Вот и вся розмова.
Додано: Сер 08 вер, 2021 22:16
Тогда не знали про ковид.
Замените ковид на бубонную чуму. Повяжут и вывезут нафиг
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