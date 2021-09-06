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МОЗ України пропонує дати
більше прав вакцинованим при...

МОЗ України пропонує дати більше прав вакцинованим при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 21:55

МОЗ України пропонує дати більше прав вакцинованим при...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Дивися повний текст МОЗ України пропонує дати більше прав вакцинованим при карантині.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 21:56

Конституція України
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Vis
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 22:03

  Vis написав:Конституція України
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.


С конституции и начинаются основы государства. Вот и вся розмова.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 22:16

  Vis написав:Конституція України
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Тогда не знали про ковид.
Замените ковид на бубонную чуму. Повяжут и вывезут нафиг
p_a_l
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